Paolini-Rybakina attenzione agli scarti | perché l’azzurra può avere un vantaggio nella corsa alle WTA Finals
Dopo la sconfitta della kazaka Elena Rybakina nei quarti di finale contro la bielorussa Aryna Sabalenka, è ufficiale: Jasmine Paolini lascerà Wuhan all’ ottavo posto sia nel ranking che nella Race, e nel secondo caso il sorpasso è fondamentale perché assegna l’ ultimo slot utile per l’accesso alle WTA Finals. L’azzurra nel corso del torneo di Wuhan ha griffato il sorpasso nella Race sulla kazaka, seppur per soli 43 punti: a parità di risultato in Cina, dunque anche in caso di sconfitta odierna contro Swiatek, Paolini si presenterà al 500 di Ningbo (a cui entrambe sono iscritte), la prossima settimana, davanti a Rybakina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Aryna Sabalenka sconfigge Elena Rybakina e approda in semifinale a Wuhan: sono 20 i successi su 20 per la bielorussa nel torneo cinese! E Paolini ringrazia: l'azzurra, in attesa del suo quarto contro Swiatek, resta ottava nella Race per le Finals! - X Vai su X
