Paolini incredibilmente asfalta Swiatek | 6-1 6-2 in un’ora Su X | sembrava Serena Williams
Jasmine Paolini raggiunge la semifinale al Wta 1000 di Wuhan. E lo fa dopo una prestazione mostruosa, in cui ha battuto la numero due al mondo, Iga Swiatek che fin qui non aveva mai perso in carriera contro la toscana. Paolini domina Swiatek: Wta Finals sempre più vicine. Una partita dominata dall’inizio alla fine, e chiusa in circa un’ora. Il risultato finale è di 6-1 6-2. Si tratta sicuramente di una delle migliori prestazioni in carriera da parte dell’italiana che ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute di gioco, impedendo all’avversaria di giocare il suo tennis. In semifinale, domani, ci sarà Coco Gauff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Cari amici e amiche della stampa e dei media, e se queste atlete incredibilmente vincenti, invece di chiamarle di continuo “ragazze”, le chiamaste più appropriatamente Campionesse? #leparolesonoimportanti #tennis #sport #stereotipi - facebook.com Vai su Facebook
