Paolini in semifinale a Wuhan | incontrerà Coco Gauff

Lidentita.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'azzurra n punteggio netto di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco contro la polacca Iga Swiatek L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

paolini semifinale wuhan incontrer224Fenomeno Paolini a Wuhan: battuta Swiatek in due set, ora vola in semifinale - ROMA – Jasmine Paolini ha centrato l’ingresso nelle semifinali del torneo di Wuhan, ultimo Wta 1000 della stagione. Lo riporta dire.it

paolini semifinale wuhan incontrer224Quando gioca Jasmine Paolini contro Coco Gauff nella semifinale del WTA 1000 di Wuhan? Programma, orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming - Jasmine Paolini affronta Coco Gauff nel penultimo atto del torneo WTA 1000 cinese. Segnala eurosport.it

