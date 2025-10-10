Paolini in semifinale a Wuhan | incontrerà Coco Gauff
Per l'azzurra n punteggio netto di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco contro la polacca Iga Swiatek L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
Errani-Paolini in semifinale agli Us Open
Us Open, eliminate in semifinale Errani-Paolini
