Paolini impresa a Wuhah | battuta Swiatek è in semifinale

Lettera43.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Jasmine Paolini eccezionale ha dominato il match contro la numero 2 al mondo Iga Swiatek e ha conquistato l’accesso alla semifinale del WTA 1000 di Wuhah. La tennista toscana si è imposta 6-1, 6-2 sulla polacca, sfruttando al meglio gli errori dell’avversaria e mostrando tutte le sue qualità. Adesso dovrà vedersela con l’americana Coco Gauff, ma il posto alle WTA Finals è ormai a un passo. Paolini ha infatti 218 punti di vantaggio sulla diretta contendente, la kazaka Rybakina, che invece ha perso a Wuhah contro Sabalenka. Paolini: «Giocato ad alto livello». Nel commentare la sua vittoria, Jasmine Paolini ha dichiarato: «Ho giocato ad alto livello, finalmente ho vinto un match contro di lei. 🔗 Leggi su Lettera43.it

paolini impresa a wuhah battuta swiatek 232 in semifinale

© Lettera43.it - Paolini, impresa a Wuhah: battuta Swiatek, è in semifinale

In questa notizia si parla di: paolini - impresa

Paolini soffre, si rialza e fa l’impresa: battuta Coco Gauff, è in semifinale a Cincinnati

Impresa Paolini: rimonta e batte Gauff a Cincinnati, in semifinale sfiderà Kudermetova

Cincinnati, Paolini riscrive la storia! Impresa da brividi

paolini impresa wuhah battutaPaolini favolosa, batte per la prima volta Swiatek e vola in semifinale: “Una soddisfazione fantastica” - Jasmine Paolini dominante, batte per la prima volta Iga Swiatek (6- fanpage.it scrive

paolini impresa wuhah battutaPaolini stellare, che impresa a Wuhan: domina Swiatek, va in semifinale e prenota le Finals - Ad attenderla adesso c'è Gauff per un posto in finale ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paolini Impresa Wuhah Battuta