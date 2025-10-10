Paolini impresa a Wuhah | battuta Swiatek è in semifinale
Una Jasmine Paolini eccezionale ha dominato il match contro la numero 2 al mondo Iga Swiatek e ha conquistato l’accesso alla semifinale del WTA 1000 di Wuhah. La tennista toscana si è imposta 6-1, 6-2 sulla polacca, sfruttando al meglio gli errori dell’avversaria e mostrando tutte le sue qualità. Adesso dovrà vedersela con l’americana Coco Gauff, ma il posto alle WTA Finals è ormai a un passo. Paolini ha infatti 218 punti di vantaggio sulla diretta contendente, la kazaka Rybakina, che invece ha perso a Wuhah contro Sabalenka. Paolini: «Giocato ad alto livello». Nel commentare la sua vittoria, Jasmine Paolini ha dichiarato: «Ho giocato ad alto livello, finalmente ho vinto un match contro di lei. 🔗 Leggi su Lettera43.it
