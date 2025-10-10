Paolini elimina Swiatek e vola in semifinale a Wuhan

L'azzurra vince per 6-1 6-2, adesso sfida la statunitense Gauff. ROMA - Jasmine Paolini è approdata alle semifinali del "Dongfeng-Voyah Open", ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

