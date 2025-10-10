Paolini elimina Swiatek e vola in semifinale a Wuhan
L'azzurra vince per 6-1 6-2, adesso sfida la statunitense Gauff. ROMA - Jasmine Paolini è approdata alle semifinali del "Dongfeng-Voyah Open", ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: paolini - elimina
Paolini elimina Sakkari e vola al terzo turno di Cincinnati
Wta Wuhan - Sabalenka elimina Rybakina: ghiotta occasione per Paolini. La numero uno si impone in due set per la prima volta. Avanzano le statunitensi Gauff e Pegula https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Wta_Tennis/102300/wta-wuhan-sabalenka-elim - X Vai su X
Arnaldi elimina Rublev Paolini avanza al terzo turno Bene Alcaraz - facebook.com Vai su Facebook
Paolini elimina Swiatek e vola in semifinale a Wuhan - Voyah Open", ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi t ... Da italpress.com
Paolini favolosa, batte per la prima volta Swiatek e vola in semifinale: “Una soddisfazione fantastica” - Jasmine Paolini dominante, batte per la prima volta Iga Swiatek (6- Scrive fanpage.it