Pamela Camassa torna in pubblico dopo l’addio a Filippo Bisciglia e l’annuncio della loro separazione. La modella e il conduttore si sono separati dopo ben 17 anni d’amore, un annuncio arrivato a sorpresa che ha sconvolto i fan della coppia, considerata fra le più solide dello showbiz. Pamela Camassa in pubblico dopo l’addio a Filippo Bisciglia. Per la sua prima uscita pubblica dopo la rottura con lo storico fidanzato Filippo Bisciglia, Pamela Camassa ha scelto una sfilata. La showgirl infatti ha preso parte ad un evento a Roma in cui ha indossato le creazioni di un brand. Sorridente e bellissima, Pamela è apparsa in grande forma, sfoggiando un fisico scolpito dallo sport e un’espressione serena. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pamela Camassa torna per la prima volta in pubblico dopo l’addio a Filippo Bisciglia