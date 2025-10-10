Pamela Camassa la prima uscita pubblica dopo la rottura con Filippo Bisciglia video

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono lasciati dopo 17 anni insieme. Senza dilungarsi troppo, i due lo hanno comunicato via social con una storia Instagram pubblicata sui rispettivi account, precisando di restare comunque legati da un grande affetto. Numerose le reazioni dei fan della coppia. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pamela - camassa

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni

Filippo Bisciglia: “Le tentatrici mi piacciono, ma il mio amore è Pamela Camassa”. Chi è la storica compagna

È finita tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa “dopo 17 anni intensi insieme”

pamela camassa prima uscitaPamela Camassa, ritorno in pubblico dopo l’addio a Filippo Bisciglia: il suo sorriso non passa inosservato, guarda - E’ stata scelta da “Mimì et Mamà Alta Sartoria” per la presentazione della nuova collezione – andata in scena a ... Segnala gossip.it

pamela camassa prima uscitaFilippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene - Dopo 17 anni di relazione, una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano si è detta addio. Da comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Camassa Prima Uscita