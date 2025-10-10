Tutto pronto per la seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. Programma come al solito concentrato al sabato: domani in scena tutti e sette gli incontri. Le prime della classe sono già le più attese in chiave play-off, hanno tutte timbrato il cartellino nella giornata inaugurale. Pro Recco che chiude il programma del sabato con il posticipo delle 18.30 a Genova contro la Pallanuoto Trieste. Trasferte invece per AN Brescia, a Napoli con il Posillipo, e RN Savona, a Bologna con il De Akker. Andiamo a scoprire il programma completo degli incontri. 2ª giornata Sabato 11 ottobre 15:00 Ranieri Impiantistica C. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: sabato la seconda giornata. Pro Recco ospita Trieste