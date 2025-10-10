Pallanuoto femminile in Serie A1 subito Rapallo-Orizzonte e Trieste-SIS Roma

Si infiamma subito la regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: nella seconda giornata subito due big match in vetta e due scontri diretti in coda tra squadre che a fine stagione potrebbero incontrarsi nuovamente nei play-off da una parte e nei play-out dall’altra. Sabato 11 il programma prevede subito i due big match di giornata: alle 15.00, con diretta su WP Channel, si affronteranno Rapallo ed Orizzonte, due squadre con ambizioni di alta classifica che sono impegnate entrambe in Champions League, mentre alle 15.15 sfida tra Trieste e SIS Roma, con le alabardate che vorranno riscattare il mancato accesso ai gironi di Champions contro le capitoline in un altro scontro diretto molto importante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, in Serie A1 subito Rapallo-Orizzonte e Trieste-SIS Roma

In questa notizia si parla di: pallanuoto - femminile

Italia-Ungheria oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Diretta Rai Sport Sabato 19 Luglio 2025 Tour de France, Pallanuoto Mondiali, Europei Calcio Femminile

LIVE Italia-Ungheria, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: Setterosa per capovolgere il pronostico

Pallanuoto, serie A1 femminile: domani Rapallo contro Ekipe Orizzonte Catania - X Vai su X

Keep your eyes on the ball Sabato arriva l’Ekipe Orizzonte ? Vi aspettiamo in piscina alle ore 15! #rpnsocial #rapallopallanuoto #serieA1femminile #ekipeorizzonte #forzarapallo #gameday #fin - facebook.com Vai su Facebook

Pallanuoto, alle porte la seconda giornata dei campionati di Serie A1, maschile e femminile - Vigilia di campionato, nella pallanuoto, sia per la Pro Recco sia per il Rapallo, attese domani, per la seconda giornata dei rispettivi campionati, da altrettanti big match. radioaldebaran.it scrive

Pallanuoto femminile, Serie A1: la Smile Cosenza in trasferta a Civitavecchia - Sabato 11 ottobre la Smile Cosenza Pallanuoto scenderà in vasca per la seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile. Da strettoweb.com