Palestina Israele approva il piano per gli ostaggi In vigore il cessate il fuoco a Gaza

Open.online | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 10 ottobre il governo israeliano ha approvato il piano per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti. Lo riferisce l’ufficio del premier. Cinque ministri dei partiti di Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich hanno votato contro l’accordo. Ma l’intesa è passata ugualmente poiché il governo aveva la maggioranza dei voti, come riferiscono i media israeliani. Con l’approvazione dell’accordo è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Così come prevede il documento siglato in Egitto giovedì mattina e ratificato a mezzanotte e mezzo (ora italiana) dall’esecutivo di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: palestina - israele

