Palermo partecipa alla Manovra per la Vita

10 ott 2025

Domenica 12 ottobre, anche Palermo aderisce alla “Manovra per la Vita”, l’iniziativa nazionale promossa da SIMEUP per insegnare a tutti le manovre salvavita in caso di soffocamento nei bambini.Dalle 10:30 alle 17:30, in Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, pediatri e infermieri pediatrici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

