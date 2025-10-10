Palermo nomina al vertice Iacp | i giudici assolvono Falcone e Milazzo Cade l' accusa di tentata concussione

L’accusa cade in dibattimento e per gli europarlamentari Marco Falcone e Giuseppe Milazzo arriva l’assoluzione. La sentenza è stata pronunciata dalla terza sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia, con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il processo era nato da un’indagine avviata a metà del 2018 su presunti favori per le nomine all’Istituto autonomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo, nomina al vertice Iacp: i giudici assolvono Falcone e Milazzo. Cade l'accusa di tentata concussione

In questa notizia si parla di: palermo - nomina

Palermo-Catania, Schifani nomina i nuovi sub commissari: "Serve un'accelerata sulla chiusura dei cantieri"

Autostrada Catania-Palermo, Schifani nomina i nuovi sub commissari: Montesano e Alongi

Ordine degli Ingegneri Palermo: "Dispiaciuti per modalità nomina Tardino senza concertazione con forze produttive e politiche del territorio"

Sono veramente felice per la nomina del professore Alberto Firenze a direttore generale dell’ASP 6 di Palermo. Ne conosco e apprezzo la serietà e la competenza professionale che ne fanno la scelta migliore per un ruolo di grande responsabilità. - facebook.com Vai su Facebook

Nomina direttore generale Gesap, dichiarazione assessore Alessandro Anello https://ift.tt/mwf3pcD - X Vai su X

Palermo, nomina al vertice Iacp: i giudici assolvono Falcone e Milazzo. Cade l'accusa di tentata concussione - L’accusa cade in dibattimento e per gli europarlamentari Marco Falcone e Giuseppe Milazzo arriva l’assoluzione. Da gazzettadelsud.it

Assoluzione per gli eurodeputati Falcone e Milazzo, «nessun condizionamento nella nomina allo Iacp» - Gli eurodeputati Giuseppe Milazzo e Marco Falcone sono stati assolti dall’accusa di tentata concussione in un processo sulla nomina di Ferruccio Ferruggia al vertice dello Iacp, l’istituto case popola ... Segnala mondopalermo.it