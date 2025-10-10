Palermo nomina al vertice Iacp | i giudici assolvono Falcone e Milazzo Cade l' accusa di tentata concussione

Feedpress.me | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accusa cade in dibattimento e per gli europarlamentari Marco Falcone e Giuseppe Milazzo arriva l’assoluzione. La sentenza è stata pronunciata dalla terza sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia, con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il processo era nato da un’indagine avviata a metà del 2018 su presunti favori per le nomine all’Istituto autonomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

palermo nomina al vertice iacp i giudici assolvono falcone e milazzo cade l accusa di tentata concussione

© Feedpress.me - Palermo, nomina al vertice Iacp: i giudici assolvono Falcone e Milazzo. Cade l'accusa di tentata concussione

In questa notizia si parla di: palermo - nomina

Palermo-Catania, Schifani nomina i nuovi sub commissari: "Serve un'accelerata sulla chiusura dei cantieri"

Autostrada Catania-Palermo, Schifani nomina i nuovi sub commissari: Montesano e Alongi

Ordine degli Ingegneri Palermo: "Dispiaciuti per modalità nomina Tardino senza concertazione con forze produttive e politiche del territorio"

palermo nomina vertice iacpPalermo, nomina al vertice Iacp: i giudici assolvono Falcone e Milazzo. Cade l'accusa di tentata concussione - L’accusa cade in dibattimento e per gli europarlamentari Marco Falcone e Giuseppe Milazzo arriva l’assoluzione. Da gazzettadelsud.it

palermo nomina vertice iacpAssoluzione per gli eurodeputati Falcone e Milazzo, «nessun condizionamento nella nomina allo Iacp» - Gli eurodeputati Giuseppe Milazzo e Marco Falcone sono stati assolti dall’accusa di tentata concussione in un processo sulla nomina di Ferruccio Ferruggia al vertice dello Iacp, l’istituto case popola ... Segnala mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Nomina Vertice Iacp