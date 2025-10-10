Palermo-Catania affidati i lavori per sostituire le barriere del viadotto Cinque Archi

L'Anas ha consegnato all’impresa esecutrice i lavori di risanamento strutturale e sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto Cinque Archi lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19. I lavori strutturali prevedono la demolizione e ricostruzione delle solette di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Autostrada A19 Palermo-Catania, via libera alla demolizione del viadotto Cannatello: i lavori dureranno tra i cinque e i sette anni Per chi dal capoluogo etneo dovesse andare in quello regionale, e viceversa, è previsto di procedere su una carreggiata a doppi

Palermo-Catania, ambulanza con bambino a bordo nota due motociclisti a terra: scattano i soccorsi

Catania-Palermo, i lavori sul viadotto Cannatello, Anas: «Ecco il cronoprogramma» - La restante parte verrà aperta con il completamento dei lavori che avverrà entro il 2028»

Ancora lavori sulla Palermo-Catania, demolito il viadotto Cannatello: cosa cambia per la viabilità e dove - Lavori al viadotto Cannatello: demolizione e nuovo impalcato in acciaio da 182 milioni, doppio senso sulla carreggiata per Palermo dal 13 ottobre e deviazioni via Resuttano per i veicoli diretti a Cat