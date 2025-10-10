Palazzo Bernini così un investimento pubblico da 8 miliardi di lire si è trasformato in uno scheletro nel cuore di Catania

Doveva essere un investimento per razionalizzare la spesa pubblica, un'operazione da otto miliardi di lire per trasferire gli uffici comunali e tagliare i costi degli affitti. Un'intenzione rimasta sulla carta, sepolta da decenni di inerzia amministrativa. Si è trasformato in uno dei più longevi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

