Palanzo in festa | torna il Torchio che profuma d’autunno

Nel borgo di Palanzo (Faggeto Lario) la storica “Festa del Torchio” accende il weekend con una giornata dedicata alle tradizioni contadine e alla convivialità. Dalle 10.30 in poi il gigantesco torchio cinquecentesco viene messo in funzione “come una volta”, con degustazione del torchinato e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: palanzo - festa

Palanzo in festa: torna il Torchio che profuma d’autunno

Ogni anno, a ottobre, il grande Torchio di Palanzo si risveglia per tornare protagonista della festa che lo celebra da mezzo secolo. Domenica 12 ottobre ti aspetta la 50ª Sagra del Torchio: visite guidate, sapori della tradizione e attività per tutta la famiglia. N - facebook.com Vai su Facebook

Palanzo in festa: torna il Torchio che profuma d’autunno - Nel borgo di Palanzo (Faggeto Lario) la storica “Festa del Torchio” accende il weekend con una giornata dedicata alle tradizioni contadine e alla convivialità. Come scrive quicomo.it

Sagra del Torchio - La manifestazione, è organizza da l’Associazione Amici del Torchio di Palanzo, e nasce nel settembre 2004 con lo scopo di promuovere e organizzare festeggiamenti, gare, spettacoli pubblici e attività ... Scrive ilgiorno.it