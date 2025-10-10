Pakistan polizia blocca manifestanti pro Pal | violenti scontri a Lahore

Lapresse.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violenti scontri tra polizia e manifestanti nella città di Lahore, nella parte orientale del Pakistan, dopo che le forze di sicurezza hanno cercato di impedire a migliaia di persone di partire per la capitale, Islamabad, dove avevano in programma di organizzare un corteo a favore della Palestina davanti all’ambasciata degli Stati Uniti. Gli scontri nella capitale della provincia del Punjab sono iniziati giovedì, ma si sono intensificati venerdì dopo che la polizia ha caricato i manifestanti con i manganelli e ha lanciato gas lacrimogeni per disperderli in diversi punti della città. I manifestanti hanno risposto lanciando pietre contro gli agenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

