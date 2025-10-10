Roma, 10 ottobre 2025 – Ecco le pagelle della terza puntata di Tale e Quale Show, quella di venerdì 10 ottobre. Il talent show delle imitazioni condotto da Carlo Conti ogni venerdì in Prima serata su Raiuno, con il contributo della super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, è giunto alla terza puntata. Il super ospite di questa serata è Leonardo Pieraccioni. Gianni Ippoliti - Renato Zero: voto Baratto. Nel senso che tutto il pubblico avrebbe barattato volentieri i minuti buttati a vedere questa esibizione terrificante e drammaticamente stonata con un’estrazione dentistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Tale e Quale Show 10 ottobre: Carmen Di Pietro distrugge Ornella Vanoni, Tony Maiello più Valerio Scanu che Mango