Pagare quei signori lì La frase chiave dell' indagine di Garlasco
L'indagine sull'omicidio di Garlasco sta aprendo scenari che fino a poche settimane fa non erano prospettabili ma le procure che vi stanno lavorando vogliono andare fino in fondo per eliminare ogni possibile dubbio. Questo anche perché l'indagini sull' omicidio di Chiara Poggi si interseca con quelle su " Clean " e " Clean 2 ", che vedono coinvolti magistrati, carabinieri e giudici della procura di Pavia. Ed è proprio in questo contesto che la procura di Brescia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari e ha iscritto nel registro degli indagati l'ex pm Mario Venditti, che secondo l'accusa potrebbe aver favorito l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, quando era indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pagare - quei
Garlasco, le intercettazioni omesse: «Pagare quei signori lì». Gli assegni e i prelievi (di 35mila euro) anomali dei Sempio
Garlasco, le intercettazioni (anche non trascritte): “Pagare quei signori lì”. Gli assegni e i prelievi anomali di Sempio
Garlasco, l’intercettazione del padre di Sempio e quei 40mila in movimento: “Dobbiamo pagare quei signori lì. Portiamo i soldi all’avvocato”
Caso Garlasco, nuovi colpi di scena L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti è indagato: al centro dell’inchiesta presunti “contatti opachi” e soldi inviati dalla famiglia Sempio per “pagare quei signori lì”. Ecco cose emerge delle carte della nuova indagine. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, «paghiamo quei signori»: l’ipotesi della corruzione per altri pubblici ufficiali - Dall'8 al 23 febbraio 2017 Andrea Sempio, già ai tempi indagato e poi archiviato per l'omicidio di Chiara Poggi, veniva intercettato a ... Si legge su ilgazzettino.it
Garlasco, le intercettazioni omesse: «Pagare quei signori lì». Gli assegni e i prelievi (di 35mila euro) anomali dei Sempio - Secondo la procura di Brescia, «tra i passaggi intercettati non trascritti vi era riferimento» di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, alla necessità di «pagare quei signori lì» con modalità non ... ilmessaggero.it scrive