Pagare quei signori lì La frase chiave dell' indagine di Garlasco

L'indagine sull'omicidio di Garlasco sta aprendo scenari che fino a poche settimane fa non erano prospettabili ma le procure che vi stanno lavorando vogliono andare fino in fondo per eliminare ogni possibile dubbio. Questo anche perché l'indagini sull' omicidio di Chiara Poggi si interseca con quelle su " Clean " e " Clean 2 ", che vedono coinvolti magistrati, carabinieri e giudici della procura di Pavia. Ed è proprio in questo contesto che la procura di Brescia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari e ha iscritto nel registro degli indagati l'ex pm Mario Venditti, che secondo l'accusa potrebbe aver favorito l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, quando era indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

