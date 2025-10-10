Pagani parte il servizio mensa nelle scuole | tutte le informazioni

Parte lunedì 13 ottobre la mensa scolastica nelle scuole paganesi. Dopo un ulteriore passaggio burocratico resosi necessario da parte degli uffici, che ha ritardato di qualche giorno l’inizio del servizio di refezione rispetto a quanto atteso, sono state finalmente ultimate tutte le procedure. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pagani, al via lunedì 13 ottobre la mensa scolastica: servizio digitalizzato e più rapido per le famiglie - Gli alunni che svolgono il tempo prolungato potranno dunque usufruire, dalla prossima settimana, dei pasti forniti nelle strutture scolastiche cittadine.

Parte il servizio mensa: "Vogliamo fare bene" - La sindaca ha incontrato Sodexo per definire gli ultimi punti "Tutti i pasti arriveranno caldi grazie a sette mezzi ad hoc". lanazione.it scrive

