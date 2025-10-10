Padula tre milioni dalla Regione Campania per strade più sicure e moderne

Tempo di lettura: 2 minuti Un importante intervento di riqualificazione e sicurezza stradale interesserà nei prossimi mesi il territorio tra i  Comuni di Padula  e  Sala Consilina. La  Regione Campania  ha infatti stanziato un finanziamento di  3 milioni di euro  per mettere in sicurezza e riammagliare la rete stradale provinciale e comunale che collega i due paesi del Vallo di Diano. L’obiettivo di questo intervento è migliorare la qualità delle strade e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti, soprattutto alla luce dei continui episodi di pericolo e dei frequenti incidenti che si verificano lungo le arterie del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

