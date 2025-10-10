Padre a processo per l’omicidio del figlio a Novara | in aula l’abbraccio con la moglie madre della vittima

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperto a Novara il processo per l’omicidio di Nicolò Borghini, ucciso dal padre Edoardo a fucilate il 19 gennaio a Ornavasso. In aula, primo incontro tra i due dopo la tragedia: la moglie, madre della vittima, non si è costituita parte civile ma parteciperà al percorso di giustizia riparativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

