Padova un distretto dell' innovazione nell' area del kilometro blu | al via la ricerca degli investitori

Padovaoggi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricercare investitori nazionali e internazionali per disegnare il futuro sviluppo di un distretto dell’innovazione nellarea del “kilometro blu” - l’asse dalla stazione di Padova all’area di Padova Est - e individuare un modello di governance: questo il mandato affidato dalla Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

