Padova un distretto dell' innovazione nell' area del kilometro blu | al via la ricerca degli investitori
Ricercare investitori nazionali e internazionali per disegnare il futuro sviluppo di un distretto dell’innovazione nell’area del “kilometro blu” - l’asse dalla stazione di Padova all’area di Padova Est - e individuare un modello di governance: questo il mandato affidato dalla Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
BUONA LA PRIMA.....NOTTURNA!! Nella serata di mercoledì,all'interno della struttura ex 1°Roc,si è svolta l'esercitazione del distretto Padova Sud Ovest, mirata a simulare il soccorso ad un intero quartiere colpito da un grave blackout elettrico che aveva bisog - facebook.com Vai su Facebook
Diana Bracco: ''La nascita del distretto dell’innovazione nell'area Expo è un sogno che si avvera'' - Diana Bracco guida un Gruppo leader globale nella diagnostica per immagini con un fatturato che si aggira sui 2 miliardi di euro, ma molti a Milano la considerano “la Signora dell’Expo”. Riporta adnkronos.com
Distretto calzaturiero: "Innovazione e territorio per rafforzare l’intera filiera" - Prima assemblea, al Polo calzaturiero, della rete Tuscany4shoes, il consorzio che riunisce 63 imprese della filiera toscana, con la nuova presidenza dell’imprenditrice Serena Cecchini. Si legge su lanazione.it