Padova mercato auto in frenata | -2,3% a settembre
Mentre in Italia il mercato dell’auto rialza la testa, Padova continua ad andare controcorrente. A settembre 2025, le immatricolazioni nella provincia segnano un -2,32% rispetto allo stesso mese del 2024, mentre a livello nazionale si registra un +4,07% e in Veneto un +2,68%.Nel dettaglio, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: padova - mercato
Cittadella scatenato sul mercato: ufficiale l'ottavo colpo con l'ex Padova Cristian Bunino
Padova, il rammarico di Andreoletti: «Primo tempo di livello. Mercato? C’è tempo per decidere con lucidità»
Padova, il tabellone del mercato estivo della squadra di Andreoletti
mostra-mercato dei dipinti e coppie d’artista della mia mamma 16 ottobre 18:30-21:00 via a da Murano 58, Padova Vi aspettiamo per una mostra dove potrete anche comprare i lavori, ma la cosa più importante è che vorrei fare questo regalo alla mia m - facebook.com Vai su Facebook
Riparte il mercato auto a settembre, fiammata Stellantis - 679 auto, in crescita del 4% sullo stesso mese del 2024. Come scrive ansa.it
Auto: mercato in frenata, immatricolazioni settembre a +17,43% - Il mese scorso, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione sono aumentate del 17,43% rispetto a ... Riporta notizie.tiscali.it