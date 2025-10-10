Padova Carlo Faedo | Possiamo crescere ancora La Serie B è un banco di prova continuo
Prima dell'allenamento odierno a Noventa Padovana, alla vigilia dell'amichevole dell'Appiani di sabato 11 ottobre contro gli sloveni del Koper, il difensore centrale Carlo Faedo ha raccontato le sue sensazioni dopo le prime settimane di campionato e il percorso di crescita del gruppo.
Questo pomeriggio, presso il Centro Sportivo Vermigli, si è svolto un momento speciale per il Calcio Padova Settore Giovanile: Jonas Harder, Carlo Faedo e Alessandro Boi della prima squadra hanno incontrato le formazioni Under 15 e Under 16, guidate risp
Padova, Carlo Faedo: «Possiamo crescere ancora. La Serie B è un banco di prova continuo» - Il difensore biancoscudato, tra i migliori in questo avvio stagionale, si confessa: «Ogni partita un passo avanti.
Faedo: "Siamo partiti bene, ma c'è ancora tanto da lavorare" - Queste le parole di Carlo Faedo, autore di un ottimo avvio di stagione: "Sono contento, siamo partiti meglio di quanto mi aspettassi.