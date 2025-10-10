Padova Carlo Faedo | Possiamo crescere ancora La Serie B è un banco di prova continuo

Prima dell’allenamento odierno a Noventa Padovana, alla vigilia dell'amichevole dell'Appiani di sabato 11 ottobre contro gli sloveni del Koper, il difensore centrale Carlo Faedo ha raccontato le sue sensazioni dopo le prime settimane di campionato e il percorso di crescita del gruppo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Padova, Carlo Faedo: «Possiamo crescere ancora. La Serie B è un banco di prova continuo» - Il difensore biancoscudato, tra i migliori in questo avvio stagionale, si confessa: «Ogni partita un passo avanti. Secondo padovaoggi.it

padova carlo faedo possiamoFaedo: “Siamo partiti bene, ma c’è ancora tanto da lavorare” - Queste le parole di Carlo Faedo, autore di un ottimo avvio di stagione: "Sono contento, siamo partiti meglio di quanto mi aspettassi. Lo riporta padovasport.tv

