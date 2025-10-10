Padova batte Milano e Bergamo | è la città più attiva d' Italia

10 ott 2025

Un primato tutto da godere e che fa ben sperare per il futuro. Padova è la città italiana che si muove di più. Lo rivela l’«Indice delle Città del Movimento 2025» di Unobravo, piattaforma di psicologia online che ha analizzato 33 grandi centri urbani italiani. Il risultato? Padova svetta in cima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

