Pace a Gaza | Trump si complimenta con Erdogan per il ruolo di mediatore ma dimentica che è lui il vero capo di Hamas
“Grandioso con Hamas!”, ha detto il presidente americano Donald Trump nel ringraziare l’autocrate turco Recep Tayyip Erdogan per il ruolo svolto nella tessitura dell’accordo di pace – se così lo si puó definire – tra Israele e Hamas. Elogiando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il tycoon ha quindi sottolineato: “È stato personalmente coinvolto nel dialogo con Hamas, è stato fantastico”. Solo Trump, con il suo atteggiamento lunare e business oriented in ambito geopolitico potrebbe scambiare l’assassino con il detective. Erdogan è da anni il vero leader, assieme al Qatar, di Hamas. Ovviamente dietro le quinte – anche se si tratta di quinte piuttosto trasparenti – e con tanto di statua che ne amplifica la statura, non solo fisica, nel centro di Gaza City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”
Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace
Pace a Gaza dopo 735 giorni di guerra: con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto ieri mattina. La tregua sarà monitorata da una tas
Israele-Trump, accordo di “pace” ma perché a Gaza i raid non si fermano: cosa prevede il piano - Trump annuncia l’accordo per il piano di pace a Gaza e parla di “svolta storica”, ma i raid continuano. Da quifinanza.it
Gaza, l'accordo di Trump fa rosicare la sinistra. "Non è una pace", negata la realtà - Basta dare un’occhiata ai banchi della sinistra alla Camera: volti scuri, umori a picco e bandiere ... Riporta iltempo.it