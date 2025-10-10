Pace a Gaza | Trump si complimenta con Erdogan per il ruolo di mediatore ma dimentica che è lui il vero capo di Hamas

“Grandioso con Hamas!”, ha detto il presidente americano Donald Trump nel ringraziare l’autocrate turco Recep Tayyip Erdogan per il ruolo svolto nella tessitura dell’accordo di pace – se così lo si puó definire – tra Israele e Hamas. Elogiando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il tycoon ha quindi sottolineato: “È stato personalmente coinvolto nel dialogo con Hamas, è stato fantastico”. Solo Trump, con il suo atteggiamento lunare e business oriented in ambito geopolitico potrebbe scambiare l’assassino con il detective. Erdogan è da anni il vero leader, assieme al Qatar, di Hamas. Ovviamente dietro le quinte – anche se si tratta di quinte piuttosto trasparenti – e con tanto di statua che ne amplifica la statura, non solo fisica, nel centro di Gaza City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

