Pace a Gaza | Trump si complimenta con Erdogan per il ruolo di mediatore ma dimentica che è lui il vero capo di Hamas

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Grandioso con Hamas!”, ha detto il presidente americano Donald Trump nel ringraziare l’autocrate turco Recep Tayyip Erdogan per il ruolo svolto nella tessitura dell’accordo di pace – se così lo si puó definire – tra Israele e Hamas. Elogiando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il tycoon ha quindi sottolineato: “È stato personalmente coinvolto nel dialogo con Hamas, è stato fantastico”. Solo Trump, con il suo atteggiamento lunare e business oriented in ambito geopolitico potrebbe scambiare l’assassino con il detective. Erdogan è da anni il vero leader, assieme al Qatar, di Hamas. Ovviamente dietro le quinte – anche se si tratta di quinte piuttosto trasparenti – e con tanto di statua che ne amplifica la statura, non solo fisica, nel centro di Gaza City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

