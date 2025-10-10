Pace a Gaza Israele avvia il ritiro delle truppe dalla Striscia con copertura di raid Trump | Ostaggi liberi entro martedì | Intesa reazioni incognite | il cessate il fuoco punto per punto
Scatta il cessate il fuoco a Gaza con il via libera del governo israeliano. Soldato israeliano ucciso a Gaza City.
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”
Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace
Pace a Gaza dopo 735 giorni di guerra: con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto. La tregua sarà monitorata da una task force
Pace a Gaza dopo 735 giorni di guerra: con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto ieri mattina. La tregua sarà monitorata da una task force
Gaza, Israele avvia ritiro truppe con copertura di raid. Trump: ho fermato la guerra. LIVE
La pace a Gaza: sarà vera tregua? Hamas teme una nuova invasione di Israele. Tutti gli scenari - «Non è ancora vera pace ma un accordo costruito sulla sfiducia reciproca, una tregua scritta sull'acqua, fragile come il cristallo».