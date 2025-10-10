Tempo di lettura: < 1 minuto Pace a Gaza dopo 735 giorni di guerra: con la ratifica nella notte dell’accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia. La tregua sarà monitorata da una task force congiunta con 200 soldati Usa e militari da Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati. “Lunedì o martedì” la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui però non ci sarà Barghouti. Trump esulta: “Abbiamo fermato la guerra, sarà una pace duratura”. Il leader Usa atteso per domenica in Israele, poi in Egitto per la firma ufficiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pace a Gaza dopo 365 giorni di guerra: lunedì la liberazione dei 20 ostaggi nelle mani di Hamas