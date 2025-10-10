Pace a Gaza dopo 365 giorni di guerra | lunedì la liberazione dei 20 ostaggi nelle mani di Hamas
Tempo di lettura: < 1 minuto Pace a Gaza dopo 735 giorni di guerra: con la ratifica nella notte dell’accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia. La tregua sarà monitorata da una task force congiunta con 200 soldati Usa e militari da Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati. “Lunedì o martedì” la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui però non ci sarà Barghouti. Trump esulta: “Abbiamo fermato la guerra, sarà una pace duratura”. Il leader Usa atteso per domenica in Israele, poi in Egitto per la firma ufficiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: pace - gaza
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”
Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace
Addio alle armi La pace a Gaza lascia disoccupati i professionisti dell’indignazione Di @mariolavia https://linkiesta.it/2025/10/pace-gaza-propal-manifestazione/… via @Linkiesta - X Vai su X
Il governo di Israele ha approvato il piano di pace per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, in vigore il cessare il fuoco dopo ok Israele al piano di pace - Cessate il fuoco dopo 735 giorni, accordo per la liberazione degli ostaggi e scambio con prigionieri palestinesi ... Si legge su adnkronos.com
Gaza, in vigore il cessate il fuoco dopo il via libera del governo israeliano. Trump: “Ostaggi liberi entro martedì. Manderemo 200 soldati” - I caccia israeliani hanno condotto raid aerei su Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dopo che il governo israeliano del premier Benjamin Netanyahu ha dato il suo via libera all’accordo di ... Segnala ilfattoquotidiano.it