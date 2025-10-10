Pace a Gaza | cessate il fuoco tra Israele e Hamas primo passo del piano Trump
Israele e Hamas firmano un cessate il fuoco storico mediato da Washington. Task force internazionale e rilascio degli ostaggi al centro dell’accordo.. GERUSALEMME IL CAIRO WASHINGTON – È entrato ufficialmente in vigore nella notte il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, primo concreto risultato del piano di pace promosso dal presidente statunitense Donald Trump. La decisione è arrivata dopo la ratifica dell’accordo da parte del governo israeliano, approvata a maggioranza nonostante l’opposizione dei ministri di estrema destra Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich. L’intesa, firmata giovedì mattina a Sharm el Sheik dopo giorni di negoziati indiretti mediati da Egitto, Qatar e Turchia con la supervisione degli Stati Uniti, rappresenta la prima vera tregua tra Israele e Hamas dopo due anni di guerra. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
