Pace a Gaza | Albanese preferisce fare la pubblicità su TikTok a una parrucchiera video

«Il mio momento di relax è Nora, che ha aperto il negozio di domenica mattina perché io non ce la facevo neanche ad asciugarmi i capelli»: a parlare su TikTok Francesca Albanese da un salone di parrucchiere di Trastevere. Neanche fosse Chiara Ferragni, ha registrato un video divenuto rapidamente virale. Accade anche questo nelle ore in cui la relatrice Onu viene evocata direttamente (o indirettamente) in relazione all’accordo di pace tra Israele e Hamas. Qualcuno sui social maliziosamente l’ha definita “strategia della distrazione”: meglio non parlare del successo di Trump. Un filmato che ha spiazzato o deluso gli utenti più affezionati alla paladina dei pro-Pal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

