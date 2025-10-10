Pace a Gaza | Albanese preferisce fare la pubblicità su TikTok a una parrucchiera video
«Il mio momento di relax è Nora, che ha aperto il negozio di domenica mattina perché io non ce la facevo neanche ad asciugarmi i capelli»: a parlare su TikTok Francesca Albanese da un salone di parrucchiere di Trastevere. Neanche fosse Chiara Ferragni, ha registrato un video divenuto rapidamente virale. Accade anche questo nelle ore in cui la relatrice Onu viene evocata direttamente (o indirettamente) in relazione all’accordo di pace tra Israele e Hamas. Qualcuno sui social maliziosamente l’ha definita “strategia della distrazione”: meglio non parlare del successo di Trump. Un filmato che ha spiazzato o deluso gli utenti più affezionati alla paladina dei pro-Pal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: pace - gaza
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”
Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace
Pace a Gaza dopo 735 giorni di guerra: con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto. La tregua sarà monitorata da una task force con - facebook.com Vai su Facebook
Pace a Gaza dopo 735 giorni di guerra: con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto ieri mattina. La tregua sarà monitorata da una tas - X Vai su X
Gaza, i ProPal non si arrendono: i “pacifinti” tornano in piazza. Petizione contro Albanese - La sinistra parlamentare è disarmata dopo la pace in Medio Oriente: di cosa parleranno ora? iltempo.it scrive
Gaza, con la pace Albanese perde su tutta la linea. Ma Conte e Schlein sono gli sconfitti eccellenti - Perde su tutta la linea Francesca Albanese, immolatasi sulla parola “genocidio”, ormai diventata la sua ossessione. Secondo iltempo.it