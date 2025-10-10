OxygenOS 16 punterà molto sulla fluidità evidenziata dai primi teaser ufficiali

Tuttoandroid.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OnePlus ha diffuso alcuni teaser sulle potenzialità di OxygenOS 16, suggerendo che la prossima versione di OxygenOS sarà super fluida. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

oxygenos 16 punter224 molto sulla fluidit224 evidenziata dai primi teaser ufficiali

© Tuttoandroid.net - OxygenOS 16 punterà molto sulla fluidità, evidenziata dai primi teaser ufficiali

In questa notizia si parla di: oxygenos - punter

oxygenos 16 punter224 moltoOnePlus conferma il lancio di OxygenOS 16 basato su Android prima del previsto debutto di OnePlus 15 - Questo aggiornamento 16 sarà completamente presentato il 16 ottobre 2025. Come scrive notebookcheck.it

oxygenos 16 punter224 moltoOnePlus pronta al grande salto: OxygenOS 16 arriva presto e porta Android 16 - Il nuovo aggiornamento porterà funzioni AI e arriverà su tanti prodotti. Segnala smartworld.it

Cerca Video su questo argomento: Oxygenos 16 Punter224 Molto