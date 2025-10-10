OxygenOS 16 punterà molto sulla fluidità evidenziata dai primi teaser ufficiali
OnePlus ha diffuso alcuni teaser sulle potenzialità di OxygenOS 16, suggerendo che la prossima versione di OxygenOS sarà super fluida. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: oxygenos - punter
OnePlus conferma il lancio di OxygenOS 16 basato su Android prima del previsto debutto di OnePlus 15 - Questo aggiornamento 16 sarà completamente presentato il 16 ottobre 2025. Come scrive notebookcheck.it
OnePlus pronta al grande salto: OxygenOS 16 arriva presto e porta Android 16 - Il nuovo aggiornamento porterà funzioni AI e arriverà su tanti prodotti. Segnala smartworld.it