Ottolini Juventus quando arriverà la scelta definitiva del nuovo ds? Tempistiche ancora lunghe cosa dobbiamo aspettarci

Ottolini Juventus, la dirigenza non ha ancora preso una decisione definitiva sul nuovo ds e l’annuncio richiederà ancora un paio di settimane. Il mercato Juventus è al lavoro per completare la sua struttura dirigenziale con la nomina del nuovo direttore sportivo, un ruolo chiave rimasto vacante che la Vecchia Signora vuole coprire prima della prossima finestra di calciomercato di gennaio. Tuttavia, l’attesa per l’annuncio sembra destinata a prolungarsi ancora per un breve periodo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione definitiva sul nuovo ds non è ancora stata presa e richiederà probabilmente ancora un paio di settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ottolini Juventus, quando arriverà la scelta definitiva del nuovo ds? Tempistiche ancora lunghe, cosa dobbiamo aspettarci

In questa notizia si parla di: ottolini - juventus

Juventus, Comolli non ha fretta per il DS: per il ruolo è duello a due tra Braz e Ottolini

Ottolini Juventus, il dirigente del Genoa scivola nelle gerarchie! I bianconeri gli preferiscono questi profili: tutti i nomi

Juventus, in arrivo il nuovo ds: contatti avanzati con Ottolini

#Juventus: Ottolini o soluzione straniera, doppia pista per il nuovo Ds - X Vai su X

Ottolini porta il primo colpo alla Juventus: è già a Torino LE CIFRE https://bit.ly/3J2SlR1 - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, scelta del nuovo direttore sportivo: duello tra profili stranieri e Marco Ottolini - Juventus, scelta del nuovo direttore sportivo: duello tra profili stranieri e Marco Ottolini, questo secondo Corsport In casa Juventus è in corso una riflessione ... Secondo tuttojuve.com

Juventus, Ottolini del Genoa in pole come nuovo d.s.: il significato della scelta di Comolli - della Juventus: la sua abilità nello scouting un indizio sulla strada che Comolli vuole seguire in futuro ... Scrive sport.virgilio.it