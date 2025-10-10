Ottolini Juve è sempre più vicino a diventare il nuovo DS dei bianconeri! Ecco perché ha convinto Comolli | il suo metodo innovativo è la chiave per il futuro Di cosa si tratta

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottolini Juve, è sempre più vicino a diventare il nuovo DS dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti sul dirigente del Genoa. Marco Ottolini è il prescelto, l’uomo individuato da Damien Comolli per completare l’organigramma dirigenziale e diventare il nuovo Direttore Sportivo della Juventus. Ma perché la scelta è ricaduta proprio su di lui? Come svela un’approfondita analisi di Tuttosport, il motivo risiede nel suo metodo innovativo e in una visione del ruolo totalmente moderna, lontana dai vecchi canoni del calcio italiano. La sintesi del suo pensiero è racchiusa nella tesi che presentò a Coverciano nel 2020 per diventare direttore sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ottolini juve 232 sempre pi249 vicino a diventare il nuovo ds dei bianconeri ecco perch233 ha convinto comolli il suo metodo innovativo 232 la chiave per il futuro di cosa si tratta

© Juventusnews24.com - Ottolini Juve, è sempre più vicino a diventare il nuovo DS dei bianconeri! Ecco perché ha convinto Comolli: il suo metodo innovativo è la chiave per il futuro. Di cosa si tratta

In questa notizia si parla di: ottolini - juve

Ottolini Juve, non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo ds bianconero! È testa a testa con quest’altro profilo: le novità

Ottolini a DAZN: «Abbiamo due obiettivi per questa stagione. Mercato ancora aperto? Non credo». Poi fa una battuta su un ex obiettivo di mercato della Juve: ecco cos’ha detto

Frendrup Juve: cos’è successo davvero quest’estate. Tutta la verità sul centrocampista del Genoa rivelata dal ds Ottolini! Ecco il suo annuncio

Cerca Video su questo argomento: Ottolini Juve 232 Pi249