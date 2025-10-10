Ottolini Juve è sempre più vicino a diventare il nuovo DS dei bianconeri! Ecco perché ha convinto Comolli | il suo metodo innovativo è la chiave per il futuro Di cosa si tratta

Ottolini Juve, è sempre più vicino a diventare il nuovo DS dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti sul dirigente del Genoa. Marco Ottolini è il prescelto, l’uomo individuato da Damien Comolli per completare l’organigramma dirigenziale e diventare il nuovo Direttore Sportivo della Juventus. Ma perché la scelta è ricaduta proprio su di lui? Come svela un’approfondita analisi di Tuttosport, il motivo risiede nel suo metodo innovativo e in una visione del ruolo totalmente moderna, lontana dai vecchi canoni del calcio italiano. La sintesi del suo pensiero è racchiusa nella tesi che presentò a Coverciano nel 2020 per diventare direttore sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

