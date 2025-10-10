Ottobre rosa Lombardia 2025 | un mese di eventi nel segno della prevenzione dei tumori femminili
Si rinnova l'appuntamento con “Ottobre Rosa”, il mese che ogni anno invita alla riflessione, alla prevenzione e alla consapevolezza sui tumori femminili. L'iniziativa, ormai radicata su tutto il territorio regionale, coinvolge la Regione Lombardia con le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, oltre a numerose associazioni e realtà locali impegnate nel sostegno alle donne e nella promozione della salute. Per tutto il mese sono previsti open day, consulenze specialistiche, incontri informativi, momenti di educazione sanitaria e visite senologiche e ginecologiche gratuite, con l'obiettivo di favorire la diagnosi precoce e diffondere una maggiore cultura della prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
