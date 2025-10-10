Ottobre a tutto volume Grandi cantanti italiani E il ’ciclone’ Lady Gaga

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Mirko Di Meo "1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa baby", canta Elodie. Mai verso di un ritornello fu più azzeccato per descrivere l’atmosfera che, a ottobre, animerà il Forum di Milano. L’autunno meneghino si preannuncia ricco di grandi ospiti, internazionali e nazionali, pronti a far ballare e cantare il pubblico a squarciagola. Si parte questa sera con il concerto di Olly per proseguire domani invece con gli OneRepublic. Ma i concerti al Forum di Milano sono davvero uno dietro l’altro. Il 12, 13, 15 e 17 ottobre infatti sarà la volta di Marco Mengoni. Una carriera ormai decennale, la sua, puntellata da successi come ’Due vite’, ’L’essenziale’, ’Mi fiderò’ e ’Hola’, oltre a duetti importanti, tra cui ’Pazza Musica’ insieme a Elodie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

