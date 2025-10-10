Ottobre a Monselice | un mese ricco di eventi ed emozioni

Padovaoggi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preparatevi a vivere un ottobre straordinario: cinema, incontri, spiritualità, musica, sapori d’autunno e molto altro vi aspettano nella nostra città! Scoprite tutti i principali appuntamenti da non perdere2 ottobre – Inaugurazione della Rassegna Cinematografica al Cinema Corallo Monselice3. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - monselice

Un successo: Villa Emo a Rivella di Monselice apre tutte le domeniche di settembre e ottobre

Le “mistery box” del commercio online arrivano all’Airone di Monselice dall’8 al 12 ottobre

Da Bake Off Italia a Monselice: Damiano Carrara l'11 ottobre alla festa di compleanno dell'Airone

ottobre monselice mese ricco«Un gioiello del Veneto che torna a splendere»: nuova vita per la Rocca di Monselice - Si tratta di un piano organico di interventi con un investimento pari a oltre 4,7 milioni di euro, e che comprende cantieri già avviati, opere ultimate e nuovi progetti in fase di affidamento ... Secondo padovaoggi.it

Meteo: Ottobre sarà una mese dinamico, ricco di sorprese, cosa dobbiamo aspettarci - OTTOBRE: SUBITO UN FORTE PEGGIORAMENTO I primi giorni di Ottobre vedranno l'Italia sotto l'influenza di una profonda area di bassa pressione collocata sulla Francia. Si legge su ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Monselice Mese Ricco