Ottobrata alla massima potenza nel weekend fino a 27°C da Nord a Sud

Periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’alta pressione regala una 'Bella Ottobrata' a quasi tutta l’Italia fino all’inizio della prossima settimana. Poi una colata di aria polare russa investirà i Balcani e i Carpazi e, secondo le ultime previsioni meteo, marginalmente anche l’Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che le temperature massime saliranno fino a 26-27°C a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobrata - massima

ottobrata massima potenza weekendOttobrata alla massima potenza, nel weekend fino a 27°C da Nord a Sud - L’alta pressione regala una 'Bella Ottobrata' a quasi tutta l’Italia fino all’inizio della prossima settimana. Lo riporta adnkronos.com

Meteo: 'bella ottobrata' alla massima potenza, il meteorologo Lorenzo Tedici fa il punto - L’alta pressione regala una “ Bella Ottobrata” a quasi tutta l’Italia. ilmeteo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ottobrata Massima Potenza Weekend