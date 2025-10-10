Otto mesi per un referto | Maria Cristina Gallo è morta di cancro aspettando la carta che doveva salvarla
Ottobre è il mese rosa, tradizionalmente dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Anche per questo la notizia della morte di Maria Cristina Gallo assume una rilevanza fortissima. Aveva solo 56 anni, questa professoressa di Mazara del Vallo che aveva trasformato il suo dramma personale in una battaglia collettiva contro le disfunzioni del sistema sanitario siciliano. La sua morte rappresenta l’epilogo di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica e portato alla luce uno scandalo dai numeri impressionanti: oltre 3.000 referti consegnati con mesi di ritardo nella provincia di Trapani. Il calvario di Gallo iniziò nel dicembre 2023, quando si sottopose a un’isterectomia per un fibroma presso l’ospedale di Mazara del Vallo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
