Otto mesi d’oro turismo verso i record del 2019
Turismo in crescita: la Romagna Faentina torna ai livelli record del 2019. Dall’analisi dei dati provvisori, da gennaio ad agosto, pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna emergono risultati che rafforzano la tesi di una ripartenza solida. Nei primi otto mesi del 2025, Faenza ha accolto 42.292 arrivi (+8,8% rispetto al 2024), di cui +8,1% italiani e +10,7% stranieri, mentre i pernottamenti sono stati 121.214, in aumento del +9,8%. Il turismo internazionale segna un balzo: le presenze straniere crescono del +13,9%. Nei Comuni collinari la crescita è ancor più marcata. Brisighella registra +21,5% di arrivi e +27,5% di pernottamenti; Riolo Terme +31,4% arrivi e +7,6% presenze; Casola Valsenio +27% e +35,7%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
