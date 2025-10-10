Otto e mezzo Pino Corrias contro Meloni | Minacce? Rispetto agli altri
A Otto e Mezzo, programma di approfondimento di La7 che segue il tg di Mentana ed è condotto da Lilli Gruber, Italo Bocchino, direttore editoriale de Il Secolo d’Italia, è intervenuto sul tema delle critiche rivolte alla premier Giorgia Meloni e sul presunto vittimismo della leader di Fratelli d’Italia. "Il vittimismo di Meloni? È realtà. Ad oggi ho 697 pratiche di diffamazione sui social, non è normale. Chi usa i social deve sperare di non cadere nel reato di diffamazione. È ovvio che chi ha visibilità debba pagare lo scotto, ma la Meloni si difende con le parole”. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44457560 Non è sulla stessa linea il giornalista e scrittore Pino Corrias, che evidenzia come la premier scelga di rendere pubbliche le minacce solo in contesti mediatici selezionati, creando un diverso approccio rispetto ai suoi predecessori: "Mi pare di ricordare che Renzi riceveva più di mille minacce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: otto - mezzo
Otto e Mezzo, solita solfa da Lilli Gruber: pensiero unico a La7
Otto ore e mezzo ogni settimana: l’Italia conquista il primato europeo dei compiti a casa mentre il mondo ripensa la scuola
Lilli Gruber sfida Giorgia Meloni: «La aspetto a Otto e Mezzo. Cosa le fa paura?»
#ottoemezzo Marco Travaglio critica Giorgia Meloni per l'uso di aggettivi leggeri per il massacro di Israele a Gaza e forti per le manifestazioni nelle piazze: "Le consiglio di usare gli aggettivi al contrario" - facebook.com Vai su Facebook
#ottoemezzo Anna Foa sulla questione palestinese nel giorno della commemorazione del 7 ottobre - X Vai su X
Corrias: “Tutti i leader ricevevano minacce, ma Meloni ne parla a ogni intervista” - Pino Corrias commenta le minacce ricevute dai leader italiani: “Meloni ne parla a ogni intervista, Renzi e altri raramente. Si legge su la7.it
Pino Corrias: “Governo? Basta con la dislocazione delle responsabilità” - Siccome ora adesso governano da due anni e mezzo forse dovrebbero anche rallentare un po' questa dislocazione ... Si legge su la7.it