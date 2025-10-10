Ottanta milioni di euro per la salute mentale. Questo è l’investimento attuale messo in campo da ministero della Salute con il nuovo piano scritto dal tavolo tecnico dedicato e grazie al quale la salute mentale tornerà al centro delle politiche nazionali. A dichiararlo è il ministro Orazio Schillaci, il quale, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale ha chiesto di inserire anche il finanziamento nella prossima legge di Bilancio per l’attuazione di questo piano. Disturbi diffusi e in crescita non solo tra i giovani. “In Italia circa 1 persona su 6 soffre di disturbi mentali. Disturbi che negli ultimi anni sono aumentati e che coinvolgono sia la popolazione adulta che quella più giovane”, ha ricordato nel suo intervento Schillaci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ottanta milioni di euro per la salute mentale: il piano del governo annunciato da Schillaci