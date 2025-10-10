Ottanta milioni di euro per la salute mentale | il piano del governo annunciato da Schillaci
Ottanta milioni di euro per la salute mentale. Questo è l’investimento attuale messo in campo da ministero della Salute con il nuovo piano scritto dal tavolo tecnico dedicato e grazie al quale la salute mentale tornerà al centro delle politiche nazionali. A dichiararlo è il ministro Orazio Schillaci, il quale, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale ha chiesto di inserire anche il finanziamento nella prossima legge di Bilancio per l’attuazione di questo piano. Disturbi diffusi e in crescita non solo tra i giovani. “In Italia circa 1 persona su 6 soffre di disturbi mentali. Disturbi che negli ultimi anni sono aumentati e che coinvolgono sia la popolazione adulta che quella più giovane”, ha ricordato nel suo intervento Schillaci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: ottanta - milioni
Polignano a Mare: sequestrato villaggio immobiliare nel parco di Costa Ripagnola, 395 indagati Beni per ottanta milioni di euro in un'area di 165mila metri quadrati
“Ottanta milioni di euro per la salute mentale”, che grazie al nuovo piano scritto dal Tavolo Tecnico e all’impegno del governo Meloni e del Ministero della Salute, torna al centro delle politiche nazionali. L’ha annunciato questa mattina il Ministro della Salute, O - facebook.com Vai su Facebook
Schillaci: "Nella Manovra 80 milioni per la salute mentale". Nel nuovo piano percorsi di cura su misura e attenzione ai ragazzi #ANSA - X Vai su X
Schillaci, 'in Manovra 80 milioni per la salute mentale' - Lo ha annunciato questa mattina il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine del convegno 'One Mental Health' a Roma. Si legge su ansa.it
Giornata mondiale della salute mentale, tra prevenzione, diagnosi e cura: il piano del governo - Questo è l’investimento attuale messo in campo da ministero della Salute con il nuovo piano scritto dal tavolo tecnico dedicato e grazie al quale la salu ... msn.com scrive