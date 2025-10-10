Ottanta milioni di euro per la salute mentale | il piano del governo annunciato da Schillaci

Secoloditalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottanta milioni di euro per la  salute mentale. Questo è l’investimento attuale messo in campo da ministero della Salute con il nuovo piano scritto dal tavolo tecnico dedicato e grazie al quale la salute mentale tornerà  al centro delle politiche nazionali. A dichiararlo è il ministro Orazio Schillaci, il quale, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale  ha chiesto di inserire anche il finanziamento nella prossima legge di Bilancio per l’attuazione di questo piano. Disturbi diffusi e in crescita non solo tra i giovani. “In Italia circa 1 persona su 6 soffre di disturbi mentali. Disturbi che negli ultimi anni sono aumentati e che coinvolgono sia la popolazione adulta che quella più giovane”, ha ricordato nel suo intervento Schillaci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

ottanta milioni di euro per la salute mentale il piano del governo annunciato da schillaci

© Secoloditalia.it - Ottanta milioni di euro per la salute mentale: il piano del governo annunciato da Schillaci

In questa notizia si parla di: ottanta - milioni

Polignano a Mare: sequestrato villaggio immobiliare nel parco di Costa Ripagnola, 395 indagati Beni per ottanta milioni di euro in un'area di 165mila metri quadrati

ottanta milioni euro saluteSchillaci, 'in Manovra 80 milioni per la salute mentale' - Lo ha annunciato questa mattina il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine del convegno 'One Mental Health' a Roma. Si legge su ansa.it

ottanta milioni euro saluteGiornata mondiale della salute mentale, tra prevenzione, diagnosi e cura: il piano del governo - Questo è l’investimento attuale messo in campo da ministero della Salute con il nuovo piano scritto dal tavolo tecnico dedicato e grazie al quale la salu ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ottanta Milioni Euro Salute