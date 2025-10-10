Ottanta Buon compleanno Ivan A tutto Graziani
Un’occasione per rivivere le emozioni legate alla figura di un grande artista scomparso prematuramente, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Sabato 18 ottobre alle 21, La Città del Teatro di Cascina ospita "Ottanta. Buon Compleanno Ivan", il concerto con cui Filippo Graziani rende omaggio al padre Ivan Graziani. Il concerto è una data del tour che, dopo il successo delle prime date sold out, approda er un appuntamento d’effetto con la grande canzone d’autore italiana. Sul palco, Filippo ripercorre l’universo creativo del padre attraverso i brani più amati: da "Lugano addio" a "Mona Lisa", da "Firenze (Canzone triste)" a "Pigro", insieme a pezzi meno noti ma profondamente rappresentativi della poetica graffiante e visionaria di Ivan Graziani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ottanta - buon
Filippo Graziani in concerto 'Ottanta. Buon compleanno Ivan!'
Sabato 18 ottobre alle ore 21, La Città del Teatro di Cascina ospita “OTTANTA. Buon Compleanno Ivan”, il concerto con cui Filippo Graziani rende omaggio al padre Ivan Graziani nell’anno del suo ottantesimo compleanno - facebook.com Vai su Facebook
Ottanta. Buon compleanno Ivan A tutto Graziani - Un’occasione per rivivere le emozioni legate alla figura di un grande artista scomparso prematuramente, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Secondo msn.com
Filippo Graziani in concerto a La Città del Teatro - Buon Compleanno Ivan”, il concerto con cui Filippo Graziani rende omaggio al padre Ivan Graziani nell’anno del suo ... pisatoday.it scrive