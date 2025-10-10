Otopeni e Samorin l’Italia del nuoto vola | Menchinelli racconta la generazione d’oro azzurra

Un anno straordinario per le giovani stelle azzurre, capace di portare in Italia 12 medaglie (3 d’oro) ai Mondiali di Otopeni e 14 podi agli Europei di Samorin. Un bilancio che racconta una generazione di talenti cresciuta nel segno di Carlos D’Ambrosio, Daniele Del Signore, Emma Vittoria Giannelli, ma anche Alessandro Ragaini e Sara Curtis, protagonisti delle ultime stagioni.? Ai microfoni di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, il responsabile delle Nazionali giovanili Marco Menchinelli analizza il percorso e guarda al futuro con ottimismo: “Il movimento è solido, i risultati sono arrivati grazie al lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

