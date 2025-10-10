Ostia offesa dalla campagna pubblicitaria per la serie Suburra | il Comune fa rimuovere la pubblicità

Tutti d’accordo, dal comune al municipio X: la campagna lanciata da Netflix è denigratoria e va rimossa.L’idea di associare Ostia a Suburra, da parte della nota piattaforma di film in streaming, ha fatto balzare dalla sedia gli amministratori locali e, probabilmente, non solo loro. Così per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: ostia - offesa

?VENERDÌ 10 OTTOBRE “LA GUERRA E LA CURA”: INCONTRO CON IL MEDICO DI EMERGENCY FRANCO MASINI L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli (Art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana). “Curi - facebook.com Vai su Facebook

“Perdi la fermata, finisci ad Ostia ed è subito Suburra”: polemica sulla pubblicità Netflix - Manifesti della nuova campagna di Suburra compaiono nelle stazioni della metro di Roma con il volto di Alessandro Borghi e uno slogan che cita Ostia. Da ilfaroonline.it

"Finisci a Ostia ed è subito Suburra": la pubblicità Netflix scatena le polemiche - Per la consigliera capitolina Masi (Fdi) 'il territorio non va svilito da rappresentazioni stereotipate', per gli esponenti di Forza Italia Carpano e Mambor la réclame 'è un danno di immagine e di rep ... Lo riporta adnkronos.com