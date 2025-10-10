Ostia offesa da campagna pubblicitaria per Suburra Netflix fa retromarcia
AGI - "Perdi la fermata, finisci ad Ostia, ti senti scossa, agitata. Ed è subito Suburra". Non è passato inosservato il messaggio con cui Netflix pubblicizza, sui pannelli elettronici delle stazioni della metropolitana di Roma, la serie televisiva che ha tra i protagonisti l'attore Alessandro Borghi. Un 'claim' che solleva la protesta 'bipartisan' della politica capitolina. Così da indurre la piattaforma a fare una rapida retromarcia su richiesta del sindaco di Roma. " Ostia merita rispetto non pregiudizi ", dice Roberto Gualtieri. "Ho chiesto a Netflix di ritirare la campagna pubblicitaria che offende Ostia e la sua comunità e apprezzo la sua decisione di farlo immediatamente ", annuncia il sindaco. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: ostia - offesa
Ostia offesa dalla campagna pubblicitaria per la serie "Suburra": il Comune fa rimuovere la pubblicità
Ostia offesa dalla campagna pubblicitaria per la serie "Suburra": il Comune fa rimuovere la pubblicità https://ift.tt/Fo7W1sl - X Vai su X
?VENERDÌ 10 OTTOBRE “LA GUERRA E LA CURA”: INCONTRO CON IL MEDICO DI EMERGENCY FRANCO MASINI L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli (Art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana). “Curi - facebook.com Vai su Facebook
Ostia offesa dalla campagna pubblicitaria per la serie "Suburra": il Comune fa rimuovere la pubblicità - Contestati i messaggi apparsi nelle stazioni metropolitane per lanciare la nuova serie di Suburra. Riporta romatoday.it
Ostia come Suburra? Bufera su Netflix (che ritira la pubblicità) - Ostia "non può essere ridotta a uno stereotipo, merita rispetto, non pregiudizi" ... Lo riporta dire.it