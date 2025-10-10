Ostia offesa da campagna pubblicitaria per Suburra Netflix fa retromarcia
AGI - "Perdi la fermata, finisci ad Ostia, ti senti scossa, agitata. Ed è subito Suburra". Non è passato inosservato il messaggio con cui Netflix pubblicizza, sui pannelli elettronici delle stazioni della metropolitana di Roma, la serie televisiva genere crime che ha tra i protagonisti l'attore Alessandro Borghi. Un 'claim' che solleva la protesta 'bipartisan' della politica capitolina. Così da indurre la piattaforma a fare una rapida retromarcia su richiesta del sindaco di Roma. " Ostia merita rispetto non pregiudizi ", dice Roberto Gualtieri. "Ho chiesto a Netflix di ritirare la campagna pubblicitaria che offende Ostia e la sua comunità e apprezzo la sua decisione di farlo immediatamente ", annuncia il sindaco. 🔗 Leggi su Agi.it
