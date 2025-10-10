Ostia Conforzi FdI | Il parcheggio di via Pasqui è nel degrado più totale
Ostia, 10 ottobre 2025 – “ Il parcheggio di via Angiolo Pasqui, di fronte alla Casa della Salute di Ostia, è ormai diventato un vero e proprio campo di degrado urbano. Da settimane – e ormai in modo permanente – nell’area si registra la presenza di camperisti in stato di emergenza abitativa e sociale, tra i quali si segnalano anche soggetti legati a comunità nomadi che vivono di accattonaggio molesto, spaccio di droga e parcheggi abusivi. Una situazione vergognosa, aggravata dal fatto che quel parcheggio è di proprietà comunale e assegnato all’ASL Roma 3 per agevolare l’utenza della struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
