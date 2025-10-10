Ostia cavalcavia sulla via del Mare | partono i lavori di ripristino

Ostia, 10 ottobre 2025 – Partiranno nella notte di lunedì 13 ottobre (con l’allestimento del cantiere) i lavori di ripristino del cavalcavia sulla via del Mare, all’altezza di via delle Calle, nel Municipio X. Un intervento che consentirà di s anare definitivamente l’infrastruttura, rendendola pienamente funzionale alla viabilità. Il ponte era stato danneggiato nel 2018 da un mezzo pesante. A partire dal 2022, il Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale ha riavviato l’iter tecnico e progettuale, rimasto a lungo fermo, per giungere oggi all’avvio del cantiere. Le fasi dei lavori. I lavori prevedono la sostituzione completa della trave danneggiata, un’opera complessa che sarà realizzata esclusivamente in orario notturno per ridurre l’impatto sulla circolazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

