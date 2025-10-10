Ostia blitz nei fortini dei pusher Trovati droga pistole e 100mila euro in contanti

Droga, pistole e soprattutto più di 100mila euro in contanti. Questo il bilancio del blitz effettuato a Ostia dai carabinieri nella mattinata di venerdì 10 ottobre. A essere passati al setaccio i fortini dei "pusher", in particolare nei lotti di piazza Gasparri. Tre le persone arrestate, sei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

