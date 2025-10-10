Ostia blitz nei fortini dei pusher Trovati droga pistole e 100mila euro in contanti
Droga, pistole e soprattutto più di 100mila euro in contanti. Questo il bilancio del blitz effettuato a Ostia dai carabinieri nella mattinata di venerdì 10 ottobre. A essere passati al setaccio i fortini dei "pusher", in particolare nei lotti di piazza Gasparri. Tre le persone arrestate, sei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: ostia - blitz
Ostia, blitz al V-Lounge: sigilli al ristorante e alla piscina dello stabilimento dei vip
Blitz dei carabinieri ad Ostia con elicotteri e cavalli: arresti e denunce
Ostia, maxi blitz della Polizia: 4 arresti, 15 denunce e sequestri tra droga, armi e documenti falsi
Ostia sorvegliata speciale, maxi blitz contro il crimine: sequestro di droga e fermi - X Vai su X
Blitz della polizia locale di Roma Capitale al mercato del Quadraro contro il commercio clandestino della merce e il degrado urbano - facebook.com Vai su Facebook
Maxi blitz anti-crimine a Ostia: scovati fortini dei pusher - Fermate 7 persone, sequestrate anche cocaina e crack. Lo riporta ilfaroonline.it
Ostia, maxi blitz dei Carabinieri: droga sequestrata e sette fermati - Trovate dosi di cocaina, crack e hashish durante i controlli straordinari ... Come scrive rainews.it