Ospedale di Spoleto l' intervento della presidente Proietti e l' annuncio
La Regione Umbria annuncia che il direttore generale dell'Usl Umbria 2, Roberto Noto, "ha avviato, su istanza della Presidente della giunta regionale Stefania Proietti, la procedura presso la direzione regionale salute per la riattivazione in deroga del punto nascita del presidio ospedaliero San.
Ospedale di Spoleto, l'annuncio: riattivato il Centro Dialisi
Spoleto torna in piazza per protestare a difesa dell'ospedale San Matteo
SERVIZIO AGGIORNATO - VISSO - L'incidente è avvenuto intorno alle 15,20 di questo pomeriggio. Il ferito è un 36enne di Spoleto. E' stato portato all'ospedale di Torrette
Spoleto, pronto l'iter per riaprire il punto nascita dell'ospedale San Matteo degli Infermi - Il direttore generale dell'Asl 2, Roberto Noto, ha avviato la procedura per la riattivazione in deroga del punto nascita dell'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, su richiesta della president ...
Via a procedura riattivazione del punto nascita di Spoleto - Il direttore generale dell'Asl 2 Roberto Noto ha avviato, su istanza della presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, la procedura presso la direzione regionale salute per la riattivazione ...