Ospedale di Spoleto l' intervento della presidente Proietti e l' annuncio

Perugiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria annuncia che il direttore generale dell’Usl Umbria 2, Roberto Noto, “ha avviato, su istanza della Presidente della giunta regionale Stefania Proietti, la procedura presso la direzione regionale salute per la riattivazione in deroga del punto nascita del presidio ospedaliero San. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

ospedale spoleto intervento presidenteSpoleto, pronto l’iter per riaprire il punto nascita dell'ospedale San Matteo degli Infermi - Il direttore generale dell’Asl 2, Roberto Noto, ha avviato la procedura per la riattivazione in deroga del punto nascita dell’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, su richiesta della president ... Lo riporta corrieredellumbria.it

ospedale spoleto intervento presidenteVia a procedura riattivazione del punto nascita di Spoleto - Il direttore generale dell'Asl 2 Roberto Noto ha avviato, su istanza della presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, la procedura presso la direzione regionale salute per la riattivazione ... Come scrive ansa.it

